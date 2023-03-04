أسعار السلع الغذائية في معرض «كلنا واحد» بالمنصورة.. تحفيضات تصل إلى 60%

شهدت شوادر «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إقبالًا كبيرا من قبل المواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك، وأقامت مديرية أمن الدقهلية المقر الرئيس للمعرض في شارع الجيش أمام استاد المنصورة الرياضي، بالإضافة إلى عدد من الشوادر الأخرى في ميادين المحافظة، من أجل محاربة الغلاء والاحتكار وبيع السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60%، بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية والمحلات الكبرى.

أسعار منتجات معرض «كلنا واحد» بالمنصورة

وتتراوح أسعار اللحوم في معرض كلنا واحد بالمنصورة بين 140 و150 جنيها للكيلو، وأسعار الزيوت تتراوح بين 50 و155 جنيها، وتختلف الأسعار على حسب الأحجام، وعن أسعار ياميش رمضان يبلغ سعر الزبيب على حسب النوع ما بين المصري والمستورد 90 و55 و45 جنيهت، وأسعار التمور بين 25 و30 وحتى 40 جنيها، والعدس 36 جنيها، والبقوليات بين 24 و25 و26 جنيها، وقمر الدين المصري سعره 15 جنيها، والسوري 35 جنيها، وكيلو الأرز الواحد 15 جنيها، والأرز البسمتي 38 جنيها.

أسعار الجبنة والخضار في معرض كلنا واحد

وتبلغ أسعار الأجبان 500 جرام 29 جنيها، والربع كيلو 14 جنيها، والملوخية 9 جنيهات، وأسعار الخضار المشكل 9.5 جنيه، والدقيق 17 جنيها للكيلو الواحد.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، ومحاربة الغلاء والاحتكار وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتصل نسبة التخفيض إلى 60%؜.