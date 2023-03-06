جامعة سوهاج تكرم 48 فائزا في مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف

نظم «طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج، احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقتي القرآن الكريم والحديث الشريف والبالغ عددهم 48 طالبا، والتي نظمتها الجامعة على مستوى جميع الكليات، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومشرفي طلاب من أجل مصر بالكليات المختلفة بالجامعة.

حفل تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

وبدأت فعاليات الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم ثم فقرة إنشاد وابتهالات دينية في حب الرسول من الشيخ إبراهيم السوهاجي، تلاها كلمة وعظ وإرشاد حول فضل القرآن الكريم وكرامته قدمها الشيخ عبد الرحمن اللاوي، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج.

وقال الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، إنه سعيد بهذا المستوى الذي وصل له الطلاب الفائزين من حفظ وإتقان لكتاب الله وسنة رسوله الكريم، متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وتقدم نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر بالجامعة، بخالص الشكر للحضور ولشباب طلاب من أجل مصر، على حسن تنظيم الحفل حتى خرج في أحسن صورة.

تكريم 48 طالبا في الحفل

واختتم «النعماني» الحفل بتكريم الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة، والذين بلغ عددهم 48 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وهم الفائزون والمشاركون في مسابقتي القرآن الكريم والحديث الشريف على مستوى الجامعة.