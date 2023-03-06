القنوات الناقلة لـ مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني 2023، والذي سيشهد منافسة قوية، إذ يقدم عددا من الأعمال المميزة والمتنوعة، من بينها مسلسل سوق الكانتو الذي يعود بالزمن الى عام 1920، ما جعل الجمهور يتساءل عن القنوات الناقلة له.

ويشهد مسلسل سوق الكانتو الذي يقدم بطولته الفنان أمير كرارة كثير من الأحداث الشيقة، وخاصة أنها ستدور في سوق البالة من خلال شخصية كرارة التي يقدم من خلالها شخصية تاجر.

قنوات عرض مسلسل سوق الكانتو

وخلال الأحداث يتعرض أمير كرارة لمشاجرة كبيرة مع تجار السوق، تتسبب في دخوله المستشفى وتحول حياته بشكل كبير، كما أنه على الجانب الآخر سيعيش قصة حب مع الفنانة مي عز الدين.

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا عبر شاشة قناة dmc وكذلك شاشة قناة dmc drama، ولكن لم يجرى الإعلان بعد عن المعاد المحدد مع بداية شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة ومي عز الدين وشيرين ومها نصار، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.