تعرف على قصة مسلسل سوق الكانتو لأمير كرارة.. يعرض في رمضان 2023

يشارك في مسلسل سوق الكانتو، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان 2023 عبر قناة دي إم سي.

مسلسل سوق الكانتو في رمضان من إخراج حسين المنباوي

ويضم مسلسل سوق الكانتو، بجوار أمير كرارة كل من الفنان القدير عبد العزيز مخيون والفنانة شيرين ومها نصار ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو تدور قصته حول أمير كرارة الذي يجسد دور «طه» أحد تجار السوق، والذي تواجهه العديد من الصراعات مع التجار، ويقع في حب الفنانة مي عز الدين، فتجسد دور «خياطة» تنشأ بينها وبين أمير كرارة خلال أحداث المسلسل، قصة حب قوية، لكن والدتها تقف عائقا أمام حبهما، إلى أن نرى ما سيحدث في الأحداث.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي تجمع أمير كرارة مع مي عز الدين.