القنوات الناقلة لمسلسل «جت سليمة» رمضان 2023.. بطولة دنيا سمير غانم

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، تصوير مسلسلها الرمضاني «جت سليمة»، والذي تعود من خلاله للسباق الرمضاني بعد غياب 3 سنوات عن الأعمال الفنية بسبب وفاة والديها، إذ أن آخر عمل رمضاني كان مسلسل «بدل الحدوتة 3».

القنوات الناقلة لمسلسل «جت سليمة»

ومن المقرر أن يعرض مسلسل «جت سليمة» لدنيا سمير غانم على شاشة قناة «cbc»، وينتمي المسلسل لنوعية مسلسلات الـ15حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وكان المسلسل اسم مبدئي «صراع الفصول» حتى تغييره إلى «جت سليمة».

مسلسل «جت سليمة»

وطرحت الشركة المنتجة منذ أيام البوستر الدعائي لمسلسل «جت سليمة»، والذي ظهرت دنيا سمير غانم خلاله بشكل مختلف عن أعمالها السابقة، إذ ارتدت نظارة نظر وظهرت بشعر كيرلي قصير.

مسلسل «جت سليمة» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.