«الزراعة»: توفير السلع بتخفيضات 40% في معرض خير مزارعنا لأهالينا

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، مساعد وزير الزراعة، تفاصيل افتتاح معرض حديقة الأورمان «خير مزارعنا لأهالينا»، اليوم، في إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم، موضحًا أن أسعار التمور تبدأ من أقل من 20 جنيهًا، أقل من سعر الأسواق بشكل كبير.

افتتاح «خير مزارعنا» لأهالينا اليوم في محافظة الجيزة

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن المعرض يوجد به جميع أنواع السلع من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن؛ بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 40% أحيانًا.

المعرض يوجد به خير المنتج المصري

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على تقليل الحلقات الوسيطة من أجل خفض التكلفة على المواطنين، حيث تم افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا اليوم في محافظة الجيزة، من أجل تقديم السلع المخفضة للمواطنين، موضحًا في الوقت ذاته أن المعرض يوجد به خير المنتج المصري.

وأشار إلى أن كل مواطن يمكنه شراء أي سلعة يحتاجها من المعرض، مؤكدا أنّ المعرض يعمل من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً، «المعرض مستمر في العمل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حتى بعد انتهاء شهر رمضان؛ من أجل تلبية احتياجات المواطن المصري من السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق».