«الزراعة»: الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بقيمة 67 مليون دولار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه يتم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وأضاف «القصير»، في بيان، أنه خلال الفترة من 24/2/2023 حتى 2/3/2023 تم الإفراج عن 137 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 67 مليون دولار.

الإفراج شمل 96 ألف طن ذرة

وأوضح أن الإفراج شمل 96 ألف طن من الذرة بقيمة 34.4 مليون دولار ونحو 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة 30.4 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بـ 2.2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 2 مارس 2023، نحو 2.883 مليون طن، بينها 2.044 مليون طن ذرة، و839 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.434مليار دولار.