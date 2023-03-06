تفاصيل حريق مصنع طوب العزازي بالشرقية.. النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي

قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية، طلب تحريات المباحث في واقعة حريق مصنع طوب في قرية العزازي التابعة لمركز أبو حماد، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وإتلاف المصنع بالكامل، كما استعجلت تقرير المعمل الجنائي بشأن معاينة مكان الحريق وتحديد السبب، وحصر قيمة التلفيات والخسائر.

حريق مصنع طوب العزازي

وكانت قرية العزازي التابعة لمركز أبو حماد شهدت حالة من الهلع والفزع بين الأهالي بعد نشوب حريق هائل داخل مصنع طوب وامتدت النيران إلى غرفة بداخلها أسطوانات غاز، والتي انفجر بعضها ما أحدث صوت انفجارها خوفا كبيرا بين الأهالي، فيما استغاثوا بالحماية المدنية والتي حضرت على الفور لمباشرة الواقعة.

تفاصيل حريق مصنع طوب العزازي

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا من الأهالي بقرية العزازي التابعة لمركز أبو حماد، بنشوب حريق داخل مصنع طوب.

السيطرة على حريق مصنع طوب العزازي

وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية وتم الدفع بقوة من الحماية المدينة وتبين نشوب الحريق داخل مصنع الطوب وامتداد النيران إلى غرفة توجد داخلها أسطوانات بوتاجاز.

وفاة شخص في حريق مصنع طوب العزازي

كما تبين أن الحريق أسفر عن وفاة شخص يدعى «أحمد صلاح محمود حسيني شريف»، 34 عاما، وإصابة شخص آخر، وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي العلاج، وجثة الشاب المتوفى إلى مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل فريق من نيابة العامة بأبو حماد لإجراء المعاينة والتحقيقات اللازمة، وتبين أن المتوفى لقي مصرعه إثر انفجار أسطوانة غاز في وجهه أثناء مروره بالصدفة أمام المصنع، وصرحت النيابة بالدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النياية التي تولت التحقيقات.