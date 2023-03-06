القنوات الناقلة لمسلسل «الصفارة» رمضان 2023.. أحداثه كوميدية

يواصل الفنان أحمد أمين مسلسل «الصفارة» والمقرر عرضة خلال السباق الرمضاني المقبل ويخوض من خلاله أولى تجاريه في البطولة التلفزيونية، حيث تدورأحداث المسلسل في إطار كوميدي.

القنوات الناقلة لمسلسل «الصفارة» رمضان 2023

وجاءت القنوات الناقلة لمسلسل «الصفارة» رمضان 2023، حيث من المقرر أن يعرض مسلسل«الصفارة» بشكل حصري على قناة Dmc في شهر رمضان المقبل حيث ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة،والفكرة مأخوذة عن رواية Sound Of Thunder 1952.

تفاصيل مسلسل «الصفارة» رمضان 2023

مسلسل «الصفارة» للفنان أحمد أمين تدور أحداثة حول دور مرشد سياحي يدعى «فؤاد»، يسرق «صفارة» أثرية من سيوة ترجعه للماضي 3 دقائق يغير في هذه الدقائق الأحداث التي يرغب في تغييرها ثم يعود مره أخرى للحاضر.

أبطال مسلسل «الصفارة» رمضان 2023

مسلسل «الصفارة» يشارك فيه بجانب أحمد أمين عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم: مايا أسامة أحدي متسابقات برنامج الدوم، كما يضم المسلسل طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.