ملاعب الجامعة الأمريكية تتزين لاستضافة كأس العالم للخماسي الحديث «صور »

تستعد ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، لاستضافة أولى بطولات سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والسيدات لموسم 2023.

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 مارس الجاري وحتى الثاني عشر من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 156 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة.

ويتابع المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري لـ الخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي الاستعدادات الأخيرة، والتي تجري على قدم وساق من أجل أن تظهر ملاعب البطولة بالمستوى المعروف عن قدرات مصر التنظيمية، خاصة وأن نسخة العام الماضي من البطولة نالت إشادات واسعة من مسئولي الاتحاد الدولي وجميع البعثات المشاركة.

تفاصيل منافسات البطولة في مؤتمر صحفي

وأعلن الاتحاد المصري إقامة مؤتمرا صحفيا بقاعة بسيلي بالجامعة الأمريكية، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً، للكشف عن تفاصيل البطولة، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتنطلق منافسات البطولة غدًا الثلاثاء 7 مارس بتصفيات السيدات على مجموعتين، على أن تقام يوم الأربعاء 8 مارس تصفيات الرجال على مجموعتين أيضا.

مشاركة منتخبات الكبار والناشئين والشباب

ويتكون المنتخب الوطني للخماسي الحديث من لاعبي منتخبات الكبار والناشئين والشباب تحت قيادة رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفنى ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفنى للناشئين وايهاب سيد المدير الفنى للشباب.