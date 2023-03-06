أحمد الطاهري: تنافس استراتيجي بشأن النفوذ والطاقة في آسيا الوسطى

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه بعد عام من الأزمة الروسية الأوكرانية التي كشفت أبعاد كثيرة في أدبيات الصراع العالمي، ظهر صراع محوري حول مستقبل النظام الدولي، وفي خلفية هذا الصراع يدور تنافس استراتيجي حول النفوذ والطاقة والتواجد تحديدا في منطقة آسيا الوسطى.

وأضاف الطاهري، خلال تقديم برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»: «دول آسيا الوسطى تستطيع أن تعتبرها رقعة شطرنج أو تحديدا منتصف رقعة الشطرنج، فمن يستطيع التمركز بقوة ففرصته في الفوز أكثر بكثير من منافسيه».

أهمية آسيا الوسطى

وعرض تقريرا خلال الحلقة قدمته الإعلامية نانسي نور، استعرضت فيه أبرز المعلومات عن آسيا الوسطى وأسباب تحولها إلى ساحة صراع بين القوى الكبرى.

وقالت: «هي آسيا الوسطى أو آسيا الداخلية أو بلاد ما وراء النهر كما كانت تعرف، وهي منطقة جغرافية مغلقة تقع في قلب قارة آسيا تضم آسيا الوسطى أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان، ولا تطل على أي من البحار المفتوحة لكن موقعها الجغرافي يجعلها ذات أهمية كبرى، وتقدر مساحة المنطقة بنحو 4 ملايين كيلومتر مربع وتمتد من الصين شرقا وحتى بحر قزوين وإيران غربا ويسكنها أكثر من 60 مليون نسمة يتحدثون عدة لغات».

تقع على خط التماس

وأضافت: «وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة فتقع على تماس مباشر مع روسيا والصين وإيران وتركيا، وتطل على شبه القارة الهندية وتشكل منطقة عازلة تحد الاحتكاك المباشر بين القوى الآسيوية الإقليمية».