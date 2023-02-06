خالد عكاشة لـ«كلام في السياسة»: الملك فيصل أول رئيس عربي زار أراضي سيناء المحررة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصطلح «الحتمية الاستراتيجية» يؤكد طبيعة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية والحتمية نشأت منذ أن أنشئت المملكة وأصبحت مصر دولة جمهورية ونالت استقلالها، وهناك محطات تاريخية قبل ذلك، ولكن التاريخ الحديث هو الأهم ومن بدايته أمنت القاهرة والرياض بأن عملهما واحد.

كلام في السياسة

وأوضح «عكاشة» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن المملكة العربية السعودية حاضر من قبل ثورة 23 يوليو، ومصر والسعودية لهما دور كبير في إنشاء المملكة العربية السعودية، والعاصمتين أمنوا بأن العمل المشترك بينهما يحقق فائدة استراتيجية للمنطقة العربية والإقليم بالكامل، وتحملت العاصمتان دورهما بشكل جيد ومسؤول.

أراضي سيناء

وأشار العميد خالد عكاشة إلى أنه بوصولنا لحرب 1973 كان الملك فيصل رحمه الله أول رئيس عربي يزور الجبهه المصرية وله صور عدة مع الرئيس الراحل أنور السادات على الجبهة والمناطق المحررة من أراضي سيناء، وجميع المذكرات المكتوبة عن حرب أكتوبر 1973 تحدثت عن أشخاص هم من يعلمون المخطط المصري السوري لخوض حرب أكتوبر وكان الملك فيصل في مقدمة هؤلاء الأشخاص.