«الجورة للتنمية بشمال سيناء» لـ«كلام في السياسة»: عجلة التنمية انطلقت

قال الدكتور خالد زايد، المدير التنفيذي لجمعية الجورة للتنمية بشمال سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن عجلة التنمية انطلقت ولن تعود إلى الوراء، ورسخ قيمة مهمة جدا وهي أن التنمية من الشرق للغرب وليست من الغرب للشرق.

طفرة في الطرق

وأضاف زايد، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «كنا في طريق من قرية الجورة إلى مركز الشيخ زويد، على طريق كان فيما سبق عرضه لا يتجاوز 6 أمتار، وحاليا هذا الطريق عرضه 16 مترا، فالاصطفاف ليس بداية التنمية وتحدثنا من قبل عن التطور الحاصل من يناير 2022 ونحن في نهاية فبراير 2023 والمؤشرات على التنمية والعمل يحتاج إلى جلسات وحلقات».

مشروعات عملاقة

وتابع: «الشيخ زويد بها أكبر محطة توليد كهرباء، و300 كيلو متر، و8 جامعات وكل ذلك عندما تم خلال عام يؤكد على فكرة التنمية، فالدولة تهتم ببناء الإنسان وكما هو موجود في الدستور نراه على أرض الواقع».