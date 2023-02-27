شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء لـ«كلام في السياسة»: لا أحد يجرؤ على اختراق الأمن

قال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إن جنوب سيناء تختلف اختلافا كليا عن الشمال، سواء في تنمية جنوب سيناء التي تزخر بالأمن والأمان والبحر والشمس والسياحة، وبها إحدى أكبر المدن العالمية، وهي مدينة شرم الشيخ، وبها استتباب للأمن بشكل كبير جدا، فبلد دون أمن لا حياة فيها.

الأمن في شرم الشيخ

وأضاف سالم، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «لدينا نفق الشهيد أحمد حمدي ثم كمين عيون موسى وكمية رأس سدر ثم كمين أبو زنيمة وكمين أبو رديس وكمين مفارق فيران ثم كمين الطور ثم كمين الساحل ثم كمين رأس محمد، حتى أن تصل إلى شرم الشيخ، فمن يجرؤ على اختراق هذه الحجوزات الأمنية الكبيرة».

الاهتمام بسيناء

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بكلام نابع من قلبه، بأن هناك اهتمام بشعب سيناء ومشايخها وبدو سيناء، ورغم سنين عمري فلأول مرة في حياتي أرى اصطفافا للمدات بهذا الشكل الكبير».

واستطرد: «شبه جزيرة سيناء كانت مهملة وصحراء جرداء لا كلأ فيها ولا ماء أما اليوم فبها شبكة طرق كبيرة، وأصبحت جنوب سيناء في إطار دولي عالمي وتنافس مدن كبرى على مستوى العالم».