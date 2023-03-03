تردد أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري

يحتضن ملعب الدفاع الجوي مباراة الزمالك مع بيراميدز اليوم الجمعة، في الجولة العشرين من بطولة الدوري العام، والذي يحمل الأول لقبه العامين الماضيين على التوالي، وفي إطار اهتمام عشاق الأبيض والأحمر لتلك المباراة التي دائما ما تكون هامة في تحديد المراكز في الدوري وتعطيل المنافس، نعرض فيما يلي تردد أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز.

تردد أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ويأتي تردد أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز، كما يلي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس نقلها لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، كونها الحاصل على حقوق بث المباريات الحصري عبر شاشاتها.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يلتقي الزمالك بفريق بيراميدز الليلة الجمعة، في الجولة العشرين لبطولة الدوري العام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.