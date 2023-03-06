انطلاق المعرض الدولي للتعليم العالي 2023 بمشاركة 100 جامعة غدا

يشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، غدا، الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي 2023 «إيديوجيت 2023» وذلك دورته الثانية عشر، بحضور ومشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجيا وعدد من المختصين في مجال التعليم العالي و الجامعي.

100 جامعة محلية ودولية وإقليمية تشارك في المعرض

وقال الدكتور علي شمس الدين، المشرف على المعرض ورئيس جامعة بنها الأسبق، إن المعرض الدولي للتعليم العالي 2023، يأتي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة مصرية ودولية واسعة.

ويستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد عن 100 جامعة محلية و إقليمية ودولية، أبرزهم جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، وكذلك جامعة حلوان، وبنها وعدد من أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، بجانب الجامعات التكنولوجية الجديدة وكذلك الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها حديثا لأول مرة بالمعرض.

استراتيجية التعليم العالي

وفي السياق ذاته، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدا الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوزراة بمشاركة عدد من الوزراء و كافة مؤسسات التعليم الجامعي في مصر، حيث من المقرر أن يجرى تدشين الاستراتيجية الجديدة و الخطط المستقبلية للتعليم الجامعي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة و الجمهورية الجديدة.