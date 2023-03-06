طقس الإسكندرية غدا.. انخفاض جديد في درجات الحرارة وتحذير من الشبورة

يشهد طقس الإسكندرية غدا انخفاصا جديدا في درجات الحرارة بعدما شهدت الأيام الماضية ارتفاعا نسبيا لمدة 3 أيام، بينما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار بنسبة 20% مع طقس مائل للبرودة، لذلك أصدرت تحذيرا هاما بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم الانخداع بالتحسن النسبي.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد انخفاض درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

شبورة مائية في طقس الإسكندرية غدا

وتبقى الأجواء باردة ليلا كما تكون الظاهرة السائدة هي الشبورة المائية صباحا، كما يوجد فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية على رأسها الإسكندرية، مع تكون شبورة مائية على الطرق السريعة، مع التأكيد على قائدي السيارات توخي الحذر خلال تلك الفترة.

اعتدال الأمواج خلال طقس الإسكندرية غدا

ويصحب طقس الإسكندرية غدا اعتدال حركة أمواج البحر الأبيض المتوسط، حيث يبلغ ارتفاعها متر إلى 1.5 متر، ما يعني استمرار حركتي الملاحة والصيد بشكل طبيعي.