حالة الطقس غدا في المحافظات.. سقوط أمطار بـ7 مناطق وتحذيرات من ظواهر جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، موضحة وجود 4 ظواهر جوية، تتضمن الشبورة المائية على الطرق الرئيسية، ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وسقوط أمطار على 7 محافظات تصل نسبتها إلى 20%، وتكون الغيوم الجزئية على جميع المحافظات، عدا جنوب وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد تعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح التي سجلت سرعتها 20 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في المحافظات التي تقع جنوب الصعيد يكون حار نهارا، إذ سجلت العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، مع طقس مشمس، بينما تشهد محافظات شمال الصعيد تكون الشبورة المائية مع طقس مشمس، وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وسرعة الرياح 26 كيلومترا في الساعة.

وتشهد محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر سقوط أمطار بنسبة 20%، وتسجل العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال بسرعة 36 كيلومترا في الساعة.

سقوط أمطار غدا

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية (مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط) سقوط أمطار تصل إلى 20%، مع تكون الشبورة والغيوم الجزئية، وتسجل العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا وتسجل العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.