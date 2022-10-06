فوز مصر بـ8 ميداليات في اليوم الثاني لـ«البطولة العربية للدراجات»

تواصلت منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار، المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 لاعبًا ولاعبة يمثلون 9 دول، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وأسفرت منافسات اليوم الثانى للبطولة عن فوز منتخب مصر للدراجات بـ8 ميداليات متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة وبرونزية، وفي سباق الإقصاء لفئة السيدات فازت البطلة المصرية ابتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية شيخة راشد بالميدالية الفضية، وحصدت مواطنتها صفية الصايغ الميدالية البرونزية.

الذهبية للإمارات والفضية للجزائر والبرونزية للسعودية

وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الرجال، فاز منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية، وتوج منتخب الجزائر بالميدالية الفضية، وحصد منتخب السعودية الميدالية البرونزية.

الإمارات تفوز بذهبية سباق الإقصاء

وفي سباق الإقصاء لفئة الرجال، فاز الإماراتي جابر المنصوري بالميدالية الذهبية، وحصد مواطنه أحمد المنصوري الميدالية الفضية، وتوج الجزائري عسال ندجيب بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الإقصاء لفئة الناشئات، فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت المغربية رجاء شاكر بالميدالية الفضية، وحصدت الإماراتية هدى حسين الميدالية البرونزية.

مصر تفوز بذهبية سباق الكيرين

وفي سباق الكيرين لفئة السيدات، فازت لاعبة منتخب مصر ابتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وحصدت مواطنتها شيخة راشد الميدالية البرونزية.

وفي سباق الكيرين لفئة الناشئات، فازت المغربية رجاء شاكر بالميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية هدى حسين بالميدالية الفضية، وحصدت لاعبة منتخب مصر شهد محمد الميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الناشئين، فاز منتخب السعودية بالميدالية الذهبية، وحصد منتخب مصر الميدالية الفضية، وتوج منتخب الجزائر بالميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة السيدات، فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد منتخب الإمارات الميدالية الفضية، وتوج منتخب السعودية بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الكيرين لفئة الناشئين، فاز لاعب منتخب مصر محمود إمبابي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج السعودي عبد العزيز الدريعي بالميدالية الفضية، وحصد المغربي محمد نجيب سنبولي الميدالية البرونزية.

وفي سباق الماديسون العمومي للناشئات والسيدات، فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد منتخب السعودية الميدالية الفضية، وتوج منتخب الإمارات بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الكيرين لفئة الرجال، فاز الجزائري عسال ندجيب بالميدالية الذهبية، وحصد الإماراتي خالد معيوف الميدالية الفضية، وتوج السعودي عزام العبد المنعم بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الإقصاء لفئة الناشئين، فاز السعودي رضا المنساف بالميدالية الذهبية، وتوج مواطنه عبد العزيز الدريعي بالميدالية الفضية، وحصد الجزائري عبد الرحمن رشراش الميدالية البرونزية.

عزام : منافسات البطولة قوية في مجملها

من جانبه، أثنى الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة العليا المنظمة، ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي، على النتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر في منافسات، اليوم، والتي تعكس مدى الجهد المبذول في تجهيز اللاعبين للبطولة بالشكل الأمثل.

وأضاف «عزام»، في تصريحات صحفية، أنّ منافسات البطولة كانت قوية في مجملها اليوم، في ظل رغبة جميع اللاعبين لزيادة رصيد نقاطهم في التصنيف الدولي، والذي يتم بناء عليه اختيار المشاركين في أولمبياد باريس 2024.