منتخب مصر يحصد 8 ميداليات في البطولة العربية للدراجات بالإمارات

اختتمت اليوم منافسات البطولات العربية لدراجات الطريق والجبلية وذوي الإعاقة التي أقيمت بدولة الإمارات خلال الفترة من 18 وحتى 24 ديسمبر الجاري، وذلك تحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، وتحت إشراف اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور وجية عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

ذهبية وفضيتان و5 برونزيات

وحصدت بعثة منتخب مصر للدراجات التي شاركت في البطولة، 8 ميداليات متنوعة؛ بواقع ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، و5 ميداليات برونزية.

ونجحت لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد في حصد ذهبية الفردي العام، وفضية الفردي ضد الساعة، وحصد منتخب مصر فضية فرق فردي عام لفئة الناشئين، ومثل منتخب مصر في هذين السباقين كل من محمد أيمن، وكريم نادر، وإسلام إياد، وعمر طلعت، ومحمد عبد الحميد، وأدهم عبد الحميد.

ونجح منتخب مصر في حصد برونزيتين الفرق فردي عام وفرق ضد الساعة لفئة الشابات، ومثل منتخب مصر في هذين السباقين كل من علياء أحمد، وآلاء السيد، وشهد سعيد، وحبيبة أسامة.

وحصد منتخب مصر برونزية الفرق ضد الساعة لفئة الشباب، ومثل منتخب مصر في هذا السباق كل من محمود بكر، وعمر السعيد، وبجاد شريف، وسيد أحمد.

وتوج منتخب مصر ببرونزيتين فرق ضد الساعة وفرق فردي عام لفئة الإناث، ومثل الفراعنة في هذين السباقين كل من إبتسام زايد، وندى عبد الكريم، ورحاب أحمد، وذلك تحت قيادة الجهاز الفني لمنتخب مصر برئاسة محمد إبراهيم المدير الفني للمنتخبات، ويعاونه محمد فتحي مدرب، وشريف عبد الحليم فني ميكانيكا.

عودة بعثة مصر مساء اليوم

ومن المقرر أن تعود بعثة مصر إلى القاهرة مساء اليوم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور وجيه عزام، بالمستوى الفني للبطولة، والدفع بالعناصر الشابة لمنتخب مصر للحصول على خبرات دولية في البطولات العربية التي تعتبر فرصة قوية لتجهيز جيل قوي للمنافسة في البطولات القارية والعالمية والدورة الأولمبية.

تطور اللعبة في مصر سبب تفوق الفراعنة في البطولة

وأشار عزام إلى أن البطولة العربية بالإمارات شهدت منافسات قوية على مستوى جميع السباقات، مضيفًا أن لاعبي الفراعنة أظهروا مدى التطور المتواصل الذي شهدته مستوياتهم في الفترة الأخيرة بفضل برامج الإعداد الجيد التي ينفذها الاتحاد المصري للدراجات للاعبي المنتخب في كل الفئات والمراحل السنية.