كاتب صحفي لـ أحمد الطاهري: المنافسة بين الدول الكبرى عنوان الصراع العالمي

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن الإطار العام في حركة القوى الكبرى على المستوى العالمي مسألة المنافسة بين الدول الكبرى باعتبارها عنوانا عريضا في كل مراكز الأبحاث، وفي دوائر السياسة الغربية، وعالميا بشكل عام لا يتحدث أحد عن الصراع بشكل مفتوح.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «المنافسة هي التي تحكم قواعد اللعبة العالمية الآن، فهناك تداخل كبير في المصالح الحيوية والاستراتيجية على مختلف المناطق الجغرافية في العالم، وهناك أيضا شعور أمريكي أن هناك ضرورة والفرصة سانحة في منطقة آسيا الوسطى للتواجد».

خيبة أمل

وتابع: «ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كانت هناك حالة من خيبة الأمل في بعض دول آسيا الوسطى الخمس من أن الولايات المتحدة خرجت بعد أن كان هناك ترتيبات تتعلق بالأمن والتعاون الاقتصادي، ووجدوا أن الولايات المتحدة أغلقت الباب خلفها في أفغانستان وجاءت الأزمة الأوكرانية وأعادت فتح الباب من جديد، وهناك الآن رغبة أمريكية قوية لبناء رؤية أو استراتيجية جديدة».

التعاون في آسيا الوسطى

وأكد: «الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع دول آسيا الوسطى، وهناك تسلل ناعم منها في هذه المرحلة، وتطرح نفسها باعتبار أنها تريد دفع الدول الخمس وهي أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان للتعاون فيما بينها، وإقامة إطار اقتصادي للتعاون في مجالات التنمية لأنها على المحك إذ تضررت بشدة من الأزمة الأوكرانية».