دبلوماسي سابق لـ أحمد الطاهري: الصراع الأمريكي الصيني على آسيا الوسطى منذ 2005

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قارة آسيا ككل ومعها المحيطين الهندي والهادئ من الناحية الجيوستراتيجية من وجهة نظر الولايات المتحدة والصين هي منطقة يدور فيها صراع منذ عام 2005.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «هذا الصراع الصيني الأمريكي يعود لعام 2005 عندما بدأت الصين تحدث قوتها العسكرية، وخصوصا البحرية الصينية، ففي 2005 في حوار أمني مشهور للغاية في سنغافورة حذر وزير الدفاع الأمريكي من تصاعد القوى البحرية الصينية لأنه في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية منذ بداية القرن العشرين من يسيطر على البحار والمحيطات يسيطر على اليابسة، لذلك سنجد أن الولايات المتحدة لديها 11 حاملة طائرات بخلاف مجموعات الدعم لحاملات الطائرات للسيطرة على المحيطات والبحار، وهي لا تريد أن ينافسها أحد في هذا المجال».

القوى البحرية بين الصين وأمريكا

وتابع: «الصين من ناحية أخرى منذ عام 2005 بدأت تعمل على تحديث البحرية، وإذا قارنا البحرية الأمريكية بالصينية اليوم من حيث عدد القطع البحرية سنجد أن القطع البحرية الصينية أكثر من القطع الأمريكية لكن الصين في هذا الشأن لا تقارن قوتها بالقوى البحرية الأمريكية لأن الولايات المتحدة تمتلك 11 حاملة طائرات والصين 3 فقط».

التنافس على آسيا الوسطى

واستطرد: «لذلك عند الحديث عن آسيا الوسطى فنحن لا نستطيع الحديث عنها بعيدا عن عامل التنافس والصراع الصيني الأمريكي في المنطقة المحيطة، وكذلك أن الاهتمام بآسيا الوسطى لا يعود إلى اليوم، وإنما يعود إلى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب البارجة، وكذلك سعت روسيا إلى استمرار سيطرتها بطريقة أو بأخرى بعد استقلال الجمهوريات السوفيتية السابقة منعا لدخول الولايات المتحدة فيها ولم تستطع».