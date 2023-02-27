أحمد الطاهري: الأمل والتضحية والفداء معانٍ تتجسد على أرض سيناء

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه بالعمل والإخلاص والتجرد، والإصرار على تحقيق الأهداف الكبرى، تبنى الأمم. وبالأمل والتضحية والفداء والشجاعة كذلك، فكلها معاني تتجسد على أرض الفيروز سيناء.

التنمية بسيناء

وأضاف الطاهري: «بالأمس تابعنا كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، ولمسنا أثر ذلك في شيوخ القبائل»، مؤكدا أن البنية التحتية من طرق وكباري ومحطات مياه وغيرها من أهم أسس التنمية بأي مكان.

ضيوف البرنامج

واستضاف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، في حلقة اليوم من برنامجه «كلام في السياسة»، على شاشة «إكسترا نيوز»، مشايخ وعواقل سيناء، للحديث حول تنمية سيناء، والرسائل التي بثها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اصطفاف معدات تنمية سيناء.

وضم الحضور الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية، الشيخ سليمان عبد العزيز شيخ قبيلة العبابدة، دكتور خالد زايد المدير التنفيذي لجمعية الجورة للتنمية بشمال سيناء.