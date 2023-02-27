شيخ «العبابدة» لـ أحمد الطاهري: اصطفاف المعدات لتنمية سيناء يحمل رسائل للداخل والخارج

قال الشيخ سليمان عبد العزيز، شيخ قبيلة العبابدة، إن اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، يحمل معانٍ ورسائل كثيرة للداخل والخارج.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «أبناء سيناء منذ عام 1956 وهم خلف خطوط العدو، فأجهزة الدولة المختلفة تعرف جيدا قيمة هذا الكلام».

السيسي ربنا بعته لمصر

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا بعته لأن مصر محروسة، والاصطفاف رد جميل من الدولة واعتراف منها بدور أهل سيناء، فسيناء الخضراء التي ارتوت بدم الشهداء ورجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء القبائل، تاريخها مسجل ويخرج في موعد معين بملاحم وطنية».

واستطرد: «الرئيس السيسي رجل دولة ويعلم قيمة البدو والحدوديين، وخاصة البوابة الشرقية، وأرسل رسالة للعالم كله ورسالة اطمئنان ورد جميل لأبناء سيناء في الشمال والجنوب».

شرق التفريعة

وأوضح: «التنمية في سيناء موجودة منذ سنوات وليس من الأمس، والعالم كله يشهد على تقدم مصر، والرئيس السيسي ينفذ دائما ما يقوله، وكل مصر قلبا وقالبا معه، ومش هنرجع إلى الخلف، ونحاول تغيير ثقافة الماضي ببناء الإنسان المصري».