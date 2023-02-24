أسعار فوانيس رمضان 2023 في الأسواق.. تبدأ من 40 جنيها

يستعد المسلمون في شتى بقاع العالم خلال الأيام الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، ويهتم الكثيرون بمعرفة أسعار فوانيس رمضان 2023، لإهدائها إلى الأحباء والأصدقاء وكذلك الأطفال الصغار لكي يشعرون ببهجة الشهر الكريم.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز أسعار فوانيس رمضان 2023، وفقا لجولة أجرتها الوطن في سوق الخيامية.

أسعار فوانيس رمضان 2023

وجاءت أسعار فوانيس رمضان 2023، كما يلي:

فانوس بشمعة مزخرف شكل «ذهبي» بسعر يصل إلى 180 جنيها.

فانوس معدن اللون برونزي 24 سنتمترا في 12 سنتمترا، بسعر يصل إلى 200 جنيه.

فانوس خشبي تصميم ملون 32 في 15 سم، بسعر يصل إلى 536 جنيها.

فانوس معدني 70 سم، بسعر يصل إلى 590 جنيها.

فانوس من المعدن مع لمبة بسعر يصل إلى 650 جنيها.

فانوس قابل للتعليق مع شمعة عطرية، 14 سم × 7.5 سم بسعر يصل إلى 40 جنيها.

فانوس رمضان معدن أحمر 22 سم بسعر يصل إلى 98 جنيه.

فانوس رمضان للأطفال بأغاني بسعر يصل إلى 137 جنيه.

برطمان فوانيس رمضان الخشبية حجم 10 سنتيمتر، بسعر يصل إلى 99 جنيها.

فانوس رمضان خشب حجم 12 سنتيمترا مضيئ عند الحركة بسعر يصل إلى 149 جنيها.

وتتراوح أسعار الفوانيس البلاستيك بين 10 جنيهات و65 جنيها أما سعر فانوس الصاج فيصل إلى 3000 آلاف جنيه.