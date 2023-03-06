القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار في رمضان 2023.. يجمع «ياسمين والعوضي»

تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعى، مع طرح البرومو الرسمي لمسلسل «ضرب نار» للثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، منذ قليل جعل الجميع يتساءل عن القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار في رمضان 2023.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار في رمضان 2023

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار في رمضان 2023، للفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، هي شاشة قناة on وكذلك قناة on drama حصريا، حيث سيجرى عرض عدد كبير من الأعمال الفنية على القناتين.

تفاصيل مسلسل ضرب نار على قناة on

ويدور مسلسل ضرب نار حول شخصية «مهرة» وهى فتاة من شبرا التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي ستقابل جابر الكوماندا التي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي وتقع في حبه ويتزوجا وذلك قبل أن تنشأ بينهما خلافات ويشتد الأمر.

وسيشارك فى مسلسل ضرب نار عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وماجد المصري وسهير المرشدي وانتصار وبدرية طلبة وإيمان السيد وهدى الإتربي وتامر نبيل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن واخراج مصطفى فكري.