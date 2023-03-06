عضو «التحالف الوطني» لقناة الحياة: المنيا الجديدة أصبحت مدينة مبهرة

قال الدكتور رضا سكر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسس بنك الطعام المصري، إنّه انبهر من التطور الذي حدث في مدينة المنيا الجديدة، بسبب التطور العمراني والفنادق والمصانع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «المنيا كان بها 10 مصانع، والآن أصبح بها آلاف المصانع والمباني والكافيتريات والطرق، اما القرى، فلم أصدق أن المعصرة حدث بها كل هذا التطور، بها تطور ليس موجودا في المدن».

وتابع عضو التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسس بنك الطعام المصري: «عملنا جرى تسهيله في بنك الطعام، لدينا أمل في بنك الطعام من أجل القضاء على الجوع في عام 2030، الدولة تدعمنا بالإضافة إلى تبرعات الجمعيات الأهلية، لدينا مشروع مركز تجميع الألبان في المنيا، والدولة قامت بتدشينه مجانا، وذلك من أجل تطوير الثروة الحيوانية».