الإعلامي محمد شردي: كل ما حدث في سيناء خلال الفترة الماضية استعداد للتعمير

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إنّ سعادته لا توصف بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، موضحًا: «أنا من محافظة بورسعيد وهي إحدى مدن القناة، وبالتالي فإننا ننظر إلى سيناء دوما ونعتبرها جزءا منا».

مصر بدأت عبور التعمير

وأضاف شردي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «مصر عملت عبور التحرير، وتبدأ عبور التعمير، كل ما حدث في الفترة الماضية هو الاستعداد، البنية الأساسية التي كانت سيناء في حاجة إليها جرى تدشينها مثل الطرق ومحطات تحلية المياه والمدن الجديدة والجامعات».

نظرة إنسانية

وتابع: «أنظر دوما إلى رسائل الرئيس نظرة إنسانية بحتة، الرئيس طلب تفقد أعمال التأمين، وأكد أن أهالي سيناء دعموا قواتنا المسلحة والدولة المصرية في حربها على الإرهاب».