مؤسس بنك الطعام لـ«الحياة»: استثمارنا في المزارع والمصانع لضمان تدفق المساعدات

قال الدكتور رضا سكر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسس بنك الطعام المصري، إنّ الاستثمار ضمان للاستمرار، فالتبرعات تقل نتيجة ظروف اقتصادية معينة، لأن بنك الطعام ومؤسسات العمل الأهلي الموجودة في مصر كلها مبنية على التبرعات، وبالتالي فإن التبرعات إذا تأثرت ستتأثر المساعدات المقدمة للمستحقين.

عقليات اقتصادية فذة

وأضاف سكر، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «لدينا رجال أعمال وعقليات اقتصادية فذة، وفكرنا منذ 15 عاما في تدشين مصانع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها، لدينا مصنع في التجمع ينتج 25 ألف كرتونة في اليوم لنا ولغيرنا».

اول من أدخل صك الأضحية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسس بنك الطعام المصري أنّ بنك الطعام المصري أول من أدخل صك الأضحية في مصر سنة 2006: «كنا نذبح في البرازيل وأستراليا والسودان والهند ونحصل على اللحوم مجمدة، كنا نشتري من المزارع ولم نكن نحصل على الجودة والعجول المناسبة للذبح، ففكرنا في إنشاء مزارع، وشاركنا القطاع الخاص في 3 مزارع بإسماعيلية وشبرامنت والفيوم حتى حصلنا على الخبرة، واستطعنا تدشين المزارع الخاصة بنا، وهي مزارع الوفرة».