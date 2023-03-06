أسعار السلع الغذائية في معارض «أهلا رمضان» بدمياط

وفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، بالتعاون مع الغرفة التجارية، جميع السلع الغذائية بمختلف أنواعها الأساسية وغيرها داخل معارض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع الجميع.

أسعار السلع الغذائية في أهلاً رمضان بدمياط

ورصدت «الوطن» من داخل أحد معارض أهلا رمضان في عزبة البرج بدمياط، ضمن 5 معارض في دمياط، حركة البيع والشراء، وتابعت الأسعار وإقبال المواطنين على الشراء.

وسجلت أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان التالي:

- العدس يبدأ من 22 جنيها الكيلو حسب النوع.

- 5 جنيهات لكيلو البرتقال.

- 10 جنيهات لكيلو الليمون.

- الأرز المعبأ 15 جنيها.

- 9 جنيهات لكيس المكرونة.

- 17 جنيها كيلو الدقيق.

- 39 جنيها زيت طعام 680 ملل.

- 95 جنيها كرتونة البيض.

- اللحمة البلدي 180 جنيها للكيلو.

استعدادات التموين لشهر رمضان

وقال المهندس علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، لـ«الوطن»، إن المديرية استعدت لإعداد خطة العمل الخاصة بشهر رمضان، لافتا إلى أن هناك حملات مستمرة على المحال التجارية والأسواق والمخابز للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

وأضاف أن مديرية التموين نجحت في ضخ كميات من الأرز بأسعار 15 جنيها للكيلو داخل معارض أهلا رمضان، وجرى ضخ كميات من الأرز داخل عددا من المحال التجاريه الأخرى بنطاق المحافظه لضمان وصول السلع بالأسعار المناسبة لكل المواطنين.

توزيع الأرز على المواطنين بالأسعار المقررة

وأضاف وكيل تموين دمياط، أن سيارات المديرية قامت بتوزيع كميات الأرز على المواطنين بالأسعار المقررة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على قيام المديرية بتوزيع خطوط سير على تلك السيارات لضمان تغطية كل أرجاء المحافظة.