إقبال كبير على معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية.. 9 منافذ

شهدت معارض «أهلا رمضان» بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرًا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها من السلع المتوفرة بالمنافذ، وذلك تيسيرا على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ، لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

التخفيف عن كاهل المواطنين بالقليوبية

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان له، إن معارض أهلا رمضان بالقليوبية، منذ انطلاقها حتى الآن، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة، والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

أماكن معارض أهلا رمضان القليوبية

وأشار إلى أنه يتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة لم تشهد أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي رغم الإقبال، وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

جدير بالذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، افتتحا خلال الفترة الماضية 9 معارض «أهلا رمضان» بمناطق مختلفة لتغطية المحافظة وسهولة وصول المواطنين لتلك المنافذ والشراء منها، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار وتقديم سلع مميزة بأسعار مخفضة.