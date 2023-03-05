أسعار الياميش داخل معارض أهلا رمضان في الغربية.. تخفيضات 30%

تشهد معارض أهلا رمضان المقامة داخل المحافظات المختلفة، انخفاضا في أسعار السلع الغذائية وياميش رمضان، بنسبة 30% بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تحرص الدولة على توفير كافة المنتجات بجودة عالية، وأسعار مخفضة.

جولة داخل معرض أهلا رمضان

ومن خلال السطور التالية تستعرض "الوطن" أسعار ياميش رمضان الموجودة داخل معارض أهلا رمضان بمحافظة الغربية، وذالك ضمن جولة لـ«الوطن» داخل بعض تلك المعارض.

أسعار ياميش رمضان

يقبل البعض من المواطنين في تلك الأيام القليلة التي تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، إلى شراء ياميش رمضان، والتي جاءت أسعارها على النحو التالي:

- قمر الدين سعر اللفة تبدأ من 45 جنيها على حسب النوع والوزن.

- التين المجفف يبدأ من 42 جنيها على حسب النوع والوزن.

- تمر هندي يبدأ من 23 جنيها على حسب النوع والوزن

- عرقسوس يبدأ من 33 جنيها على حسب النوع والوزن

- مشمشية تبدأ من 275 جنيها على حسب النوع والوزن

- الزبيب يبدأ من 99 جنيها على حسب النوع والوزن

- الفول السوداني يبدأ من 10 جنيهات على حسب النوع والوزن

- الفستق يبدأ من 65 جنيها على حسب النوع والوزن.