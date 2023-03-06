««التموين»: معارض «أهلا رمضان» تغطي كل المحافظات لتوفير السلع للمواطن

قال المهندس عبد المعنم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن معارض «أهلًا رمضان» موجودة بكل قرية، إذ يوجد 455 معرضا بمختلف محافظات الجمهورية، فمحافظة المنوفية على سبيل المثال تضم 71 معرضا حتى الآن، ومحافظة الشرقية 52 معرضا، وكل يوم يتم افتتاح معارض جديدة لـ «أهلًا رمضان».

إشادة بدور وزارة الداخلية في توفير السلع

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتوفير السلع للمواطنين، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في توفير سيارات سلع الغذائية للمواطنين ضمن مبادرة «أمان»، إضافة إلى دور وزارة الداخلية من خلال مبادرة «كلنا واحد».

إشادة بدور القوات المسلحة في توفير السلع للمواطنين

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها جهاز الخدمة الوطنية من خلال توفير سيارات تحيا مصر، وكراتين القوات المسلحة ومبادرة «أهالينا» التابعة للقوات المسلحة، إضافة للجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة.

تنسيق بين كافة المؤسسات والوزارات

وأكد خليل أن كافة المؤسسات وهيئات الدولة تكثف جهودها لتوفير السلع للمواطنين بمنافذ الحكومة المنتشرة بكافة ربوع مصر، مشيرًا إلى أن استمرار إقامة المعارض والشوادر وسيتم الدفع بمزيد من السيارات المتنقلة إضافة لإقامة العديد من المعارض لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.