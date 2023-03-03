أسعار اللحوم في معارض «أهلا رمضان» و«أمان».. أقل من السوق بـ 90 جنيها

شهدت المجمعات الاستهلاكية، ومعارض أهلا رمضان، ومنافذ أمان، إقبالًا على شراء اللحم، نظرًا لانخفاض أسعار اللحوم اليوم في تلك المنافذ مقارنةً بأسعار اللحوم في الأسواق، حيث تنخفض أسعار اللحوم البلدي في معارض أهلا رمضان ومنافذ أمان نحو 90 جنيهًا مقارنةً بأسعار اللحوم لدى الجزارين وفي السوبر ماركت والهايبرات الكبيرة.

تستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم اليوم في معارض «أهلا رمضان»، ومنافذ أمان، فضلًا عن أسعارها اليوم لدى محال الجزارة بحسب ما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

أسعار اللحوم اليوم في أهلا رمضان

وتتوافر اللحوم البلدي بأسعار مخفضة في جميع معارض أهلا رمضان 2023 بمختلف المحافظات، حيث تتراوح أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان بين 170 حتى 190 جنيهًا للكيلو مقارنةً بأسعار تتراوح بين 260 حتى 300 جنيه في محال الجزارة بمحافظة الفيوم بحسب تصريحات مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم.

وجاءت أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان كالتالي:

أسعار اللحم البرازيلي المجمد 145 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحم البرازيلي المفروم 115 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة البلدي الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحم المفروم الطازج 180 جنيهًا للكيلو.

أسعار السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار البوفتيك الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الضأن: تتراوح بين 165 حتى 200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات

وفيما يخص أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، فإنّها جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم السودانية الطازجة 165 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحم المجمد 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحم الضاني 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحم البتلو المجمد 130 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ المجمدة 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ أمان

سجلت أسعار اللحوم اليوم في منافذ أمان المنتشرة في جميع المحافظات نحو 170 جنيهًا لكيلو اللحم الطازج البلدي.

وتحتضن محافظة الفيوم 8 فروع معارض أهلا رمضان 2023، بينها 2 في الفيوم، و2 في مركز إطسا، وفرع في كل مركز من مراكز طامية، وسنورس، وأبشواي، ويوسف الصديق، بينما تضم 18 فرعًا من فروع أمان التابعة لوزارة الداخلية بينها 8 منافذ أمان في بندر ومركز الفيوم، و3 منافذ في مركز يوسف الصديق، و2 في كل مركز آخر.