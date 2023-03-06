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«داعية» لقناة الحياة: ليلة النصف من شعبان تغفر فيها الذنوب إلا للمشاحن

كتب:

شريف سليمان
10:41 م | الإثنين 06 مارس 2023
الداعية شريف شحاتة

الداعية شريف شحاتة

قال الداعية شريف شحاتة، إنّ النصف من شعبان ليلة جبر خاطر، إذ يوسع الله فيها الأرزاق ويغفر فيها، موضحًا: «فيها يطلع الله عزّ وجلّ على القلوب والأعمال فيغفر إلا للمشاحن مثل العاق لوالديه أو أولاده».

احذروا قطع الأرحام

وأضاف شحاتة، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «من المشاحنين أيضا قاطع رحمه، والحاقد والحاسد، والظالم».  

قيام الليل وقراءة القرآن وبر الوالدين

وتابع الداعية: «في هذه الليلة يجب أن نقيم الليل وندعي الله كثيرا ونقرأ القرآن، كما أن النبي أوصانا بالأخلاق، وهي الابتعاد عن أن نكون مشاحنين، ونذكر أن أحدا جاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له أمي لا تتحرك ولا تقضي حاجتها إلا على ظهري، هل وفيت حقها؟ فرد عليه قائلا: ولا طلقة، أنت تفعل ذلك الآن وتتمنى أن تموت، أما هي تفعل معك ذلك وأنت صغير وتتمنى أن تعيش، وبالتالي لن يوفَ حق الأم والأب أبدا».

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بقلم شريف سليمان