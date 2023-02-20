أسعار زينة رمضان 2023 تبدأ من 5 جنيهات بالمحافظات.. «فوانيس ونور»

اقترب شهر رمضان المبارك، وبدأ المواطنون كعادتهم بتزيين الشوارع بزينة رمضان 2023 وزيادة الإضاءة وتجهيزها لاستقبال الشهر الكريم، بفرح وسعادة كعادة أهل مصر.

وامتلأت الأسواق بزينة رمضان 2023 ما بين أفرع النور والفوانيس والشرائط الملونة، فجميعها ذات ألوان زاهية وتحمل رسومات رمضان الشهيرة بـ«الخيامية».

زينة رمضان 2023

زينة رمضان 2023 المنتشرة بمحافظات مصر بها العديد من الأشكال ولكل منها سعرها المحدد بداية من شرائط التزيين الملونة وصولا للفوانيس.

أسعار زينة رمضان 2023

وتنشر «الوطن» أسعار زينة رمضان 2023 بالمحافظات، وفقا لعلاء عمران صاحب شركة استيراد وتصدير، ومستورد للزينة، كاشفا عن أسعار وصول الزينة للجمهور عقب مرورها بالموزع وتاجر الجملة.

سعر زينة رمضان 2023 من 5 جنيهات

سعر شريط زينة رمضان 2023 الورقي يبدأ من 5 جنيهات.

سعر شريط الزينة البلاستيكي يبدأ من سعر 5 جنيهات

سعر شريط الزينة القماش «الخيامية» يبدأ من 7 جنيهات.

سعر فرع النور الفانوس البلاستيك بزينة رمضان 2023 يبدأ من 25 جنيها.

سعر فرع النور الفانوس الخشبي يبدأ من 30 جنيها.

سعر فرع النور الفانوس النحاسي يبدأ من 45 جنيها.

سعر فرع زينة رمضان 2023 الأشكال بدون لمبات يبدأ من 20 جنيها.

سعر فرع زينة رمضان الأشكال الكهربائي يبدأ من 30 جنيها.

سعر فانوس الزينة الخشبي للتعليق يبدأ من 35 جنيهًا.

سعر الفانوس المعدني بزينة رمضان 2023 للتعليق يبدأ من 55 جنيها.

فانوس رمضان الخشبي الأكثر انتشارا

وقالت صباح علي صاحبة محل خردوات بالقيسارية أشهر مناطق سوهاج التجارية، لـ«الوطن» إن زينة رمضان 2032 تشهد هذا العام إقبالا خاصة على شريط الخيامية وفرع النور الفانوس البلاستيكي والنحاسي بينما فانوس الزينة يفضل الخشبي وعادة يكون الحجم المتوسط والذي يتراوح مابين 100 حتى 120 جنيها، وعادة ما يتم شراء فروع النور بزينة رمضان للشقق والشرفات بينما يستخدم شريط الخيامية بالشوارع.

تسهيلات الغرفة التجارية

وأوضح محمد علي عضو الغرفة التجارية ، أنه يتم توفير التسهيلات للمستوردين للعمل على خفض أسعار زينة رمضان 2023 للمواطنين، نشرا لبهجة استقبال الشهر الكريم مؤكدا على دعم الغرفة للتجار وللعملية التجارية من العرض للشراء والتوزيع.