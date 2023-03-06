«شيفرون» العالمية: لدينا اهتمام بالتوسع في أنشطة الاستكشاف شرق المتوسط

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في حفل افتتاح مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة بالولايات المتحدة، والذي بدأ بكلمة افتتاحية لدانييل يرجين نائب رئيس مؤسسة استاندرد آند بورز جلوبال، أكد خلالها أهمية المؤتمر في ظل الأزمة التي يمر بها قطاع الطاقة، معربا عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بحلول لتلك الأزمة.

وتضمن الافتتاح جلسة نقاشية مع مايك ويرث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون العالمية تحت عنوان: «رؤى واستراتيجيات جديدة لقطاع الطاقة».

أشارت الجلسة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة، كما استعرض التوجهات العالمية للتحول الطاقي وكيفية التحول إلى نظام طاقة عالمي منخفض الكربون من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين إلى جانب تقنيات التقاط الكربون وتخزينه.

تكثيف عمليات البحث والتنقيب في مصر

وأكد مايك ويرث اهتمام شركة شيفرون بالتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة شرق المتوسط والتي تُعد منطقة واعدة تزخر بالعديد من الثروات إلى جانب قربها من أوروبا ما يجعلها أحد المصادر المهمة ضمن خطط أوروبا لتعويض نقص إمداداتها من الغاز، لافتا إلى أن الشركة تقوم حاليا بالبحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر بمناطق الامتياز التابعة لها في مصر، والتي تأمل في وضعها على الإنتاج قريبا.

ويجرى العمل على تسريع الإنتاج من المرحلة الثانية من حقل ليفياثان الإسرائيلي لنقله إلى تسهيلات الإسالة والتصدير في مصر، وإعادة تصديره إلى أوروبا لتلبية جزء من احتياجاتها من الغاز.

وأكد رئيس شيفرون، أهمية محطات الإسالة والتصدير في مصر كونها أحد أهم البدائل لنقل الغاز بشكل سريع إلى أوروبا في ظل أزمة الطاقة الحالية.