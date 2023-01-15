«متحدث البترول»: كشف حقل الغاز الجديد الأول لـ«شيفرون» في مصر

كشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الكشف عن حقل غاز موجود بالقرب من العريش، موضحا أنه يجري حاليا تقييم التقديرات للاحتياطيات بالكشف البترولي، مشددًا على أنه كشف مهم، حيث جرى استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا.

وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ذلك الكشف يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول، للبحث والاستكشاف من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطي.

وأكد أن الكشف البترولي، يعد الأول لشركة شيفرون الأمريكية العملاقة في مصر منذ دخولها للعمل بالاستكشاف في منطقة البحر المتوسط، وحصولها على ثلاث مناطق في عام 2020.

وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط، بعد أن تكللت جهودها بالتعاون مع شركة شيفرون «القائم بالعمليات فى منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط »، وشركتي إيني وثروة المصرية، عن اكتشاف جديد ومهم للغاز فى البئر الاستكشافية «نرجس- 1».