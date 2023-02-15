«شيفرون» توقع مذكرة تفاهم مع مصر بشأن إدارة انبعاثات الميثان

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إزالة الكربون يعد عنصراً أساسياً في استراتيجية الوزارة وفقاً لتأثيره القوى على الاحتباس الحراري، وأن خفض انبعاثات الميثان أحد المكاسب السريعة لدعم المناخ إيجابياً، وتم وضع أولوية لخفض انبعاثاته بقطاع البترول والغاز المصري، وفقاً لرؤية مصر وانضمامها لتعهد الميثان العالمي.

يوم إزالة الكربون أثناء قمة المناخ Cop27

جاء ذلك تعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن إدارة انبعاثات الميثان، وأضاف أن الوزارة تبني على النجاحات التي تحققت خلال يوم إزالة الكربون أثناء قمة المناخ Cop27 وستواصل تعاونها مع شركائنا الاستراتيجيين مثل شيفرون لزيادة دعم القدرات بهدف خفض الانبعاثات الضارة لخفض البصمة الكربونية لمواردنا الهيدروكربونية.

وأكد كلاى نيف رئيس شركة شيفرون العالمية لشئون البحث والاستكشاف العالمي أن شيفرون تؤمن بأن إزالة الكربون من صناعتنا يعد خطوة مهمة لمواجهة التغير المناخي ولذلك فإن التعاون والتكامل هام وأمر حتمي، فنحن نعمل منذ العام الماضي مع وزارة البترول والثروة المعدنية على اتفاقية تتعلق بتطوير ودعم أفضل الممارسات الخاصة بخفض الميثان.

أهمية دعم مهارات العاملين في إدارة انبعاثات الميثان

وأضاف أننا ندرك أهمية البرامج التي تدعم العاملين بقطاع البترول للتوسع في مهاراتهم والمعرفة والتقدم في إدارة انبعاثات الميثان وبالتالي دعم استراتيجية قطاع الطاقة المصري في إزالة الكربون.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، تدعم خارطة الطريق بشأن خفض انبعاثات الميثان التي تم إطلاقها خلال يوم إزالة الكاربون بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي مما يتماشى مع انضمام مصر لمبادرة «التعهد العالمي للميثان».

وشملت مذكرة التفاهم دراسة جولات وورش العمل التي يقوم بها العاملون بوزارة البترول والثروة المعدنية والتسهيلات التابعة لشركة شيفرون بالولايات المتحدة ودول أخرى وذلك من أجل بناء الخبرات اللازمة بتكنولوجيا التي تساهم في خفض انبعاثات الميثان بالإضافة إلى الإجراءات التي تساهم في التطوير الفعال لمشروعات خفض انبعاثات الكربون.

وتطمح شركة شيفرون أن تصبح الرائدة عالمياً في مجال خفض انبعاثات الميثان وتسعى جاهدة لاتخاذ خطوات جادة للوصول الى هذا الهدف حيف استطاعت خفض الانبعاثات بنسبة 50% منذ عام 2016، ويمتد تاريخ تعاون شركة شيفرون في مصر منذ عام 1937 وامتد الآن في كافة مجالات صناعة البترول والغاز.