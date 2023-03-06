الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية بأسيوط الجديدة

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة بالتنسيق مع مجلس الأمناء، عن تنظيم مسابقة للأم المثالية لعام 2023، والتي بدأ التقديم فيها من اليوم وحتى 20 مارس الجاري، لمن تنطبق عليهن الشروط.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية

وتتضمن شروط الاشتراك في مسابقة الأم المثالية بأسيوط:

- رحلة كفاح وعطاء إيجابية

- لا يقل السن عن 45 عاما

- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على موهل عال أو متوسط أو بإحدى مراحل التعليم، ويستثنى من ذلك الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أن يكون المتقدمة للمسابقة من المقيمات بمدينة أسيوط الجديدة.

- ألا تكون المتقدمة للمسابقة سبق لها الفوز بجائزة الأم المثالية على مستوى مدينة أسيوط الجديدة خلال الأعوام السابقة.

- يتم تلقي الطلبات بجهاز المدينة، إدارة التنمية، يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى الرابعة مساء خلال الفترة من اليوم الاثنين وحتى الاثنين 20 مارس.

المستندات المطلوبة للاشتراك في المسابقة

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدمة للمسابقة.

- صورة شهادة ميلاد الأبناء.

- صور شهادات تخرج الأبناء إن وجدت.

- ملء بنود النماذج المعدة بإدارة التنمية خلال التقديم، والذي يتضمن السيرة الذاتية والبيانات الشخصية والأسرية للمتقدمة للمسابقة.