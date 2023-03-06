تفاصيل شخصية عبير صبري في مسلسل «جميلة»: «زوجة تحاول استعادة طليقها»

تشارك الفنانة عبير صبري خلال الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل «جميلة» والذي تتعاون فيه للمرة الثانية مع الفنانة ريهام حجاج من خلال مسلسل «يوتيرن» والذي حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي.

تفاصيل شخصية عبير صبري في مسلسل «جميلة»

وتجسد عبير صبري خلال أحداث مسلسل «جميلة» شخصية «نيرمين عبدالحميد» التي تنشأ بينها وبين «جميلة» العديد من الصراعات رغبة منها لاستعادة طليقها إليها مرة أخرى.

عبير صبري تروج لمسلسل «جميلة»

وروجت الفنانة عبير صبري منذ ساعات قليلة لمسلسل «جميلة» والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، كاشفة عن تفاصيل شخصيتها قائلة: «زوجة تحارب من أجل استعادة طليقها بكل الوسائل.. انتظروني في مسلسل جميلة رمضان بإذن الله يعرض على الحياة، سي بي سي وأون تي في».

أبطال مسلسل «جميلة»

مسلسل «جميلة» يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل وأحمد الشامي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.