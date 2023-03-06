قصواء الخلالي: مصر تستهدف الاكتفاء الذاتي من خلال مشروع الدلتا

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن رقعة مصر الزراعية كان لها وضع محدد ومحجمة في الفترات السابقة، وكانت تواجه مشكلات كثيرة منها أنظمة الري والترع، إضافة لهدر المياه، ولكن بعد انطلاق الفكرة المصرية والمشروع المصري الخاص بالدلتا الجديدة أصبحت كبيرة للغاية.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن مصر تتجه للتوسع بشكل أكبر في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، التي تعني وجود مساحة جديدة من الأراضي المنزرعة تشابه أو تقترب من المساحة الطبيعية الخاصة بمصر حول منطقة الدلتا ولكن في الامتداد المصري الجديد وفي المساحات الصحراوية البعيدة عن المناطق الزراعية.

مصر تتجه للتوسع في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة

وأشارت إلى أن مصر تستهدف الوصول لمراحل الاكتفاء الذاتي من الأساسيات الزراعية، وهو موضوع ليس بالسهل تحقيقه، لكن بالإرادة والإصرار والمتابعة والعمل الدؤوب سيتحقق في وقت من الأوقات.

مشروع الدلتا الجديدة بمثابة سلة غذاء مصرية كبيرة

ولفتت الإعلامية قصواء الخلالي إلى أن مشروع الدلتا الجديدة بمثابة سلة غذاء مصرية كبيرة للغاية تتسع لحجم مصر وتستطيع من خلالها التصدير للخارج، وبالتالي تحدث توازن بين الاستهلاك الداخلي والتواجد عالميا.