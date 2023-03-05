قصواء الخلالي: مصر في عهد الرئيس السيسي حققت نقلة كبيرة بعلاقاتها الخارجية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العراق من أقدم الحضارات في العالم أكثرها ثراء وتنوعا، ولها أثر وأصل تاريخي عظيم، لافتة إلى أن حضارة العراق حاوية للكثير من التفاصيل الإنسانية على مر التاريخ، كما أن الشعب العراقي مثقف للغاية.

روابط كثيرة بين البلدين

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن هناك الكثير من التعاون المصري العراقي على مر التاريخ وعبر المحطات المختلفة، وهناك روابط كثيرة جدا تجمع الدولتين والشعبين على مر التاريخ.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الخارجية ملف مهم للغاية، سواء على المستوى العربي أو الشرق الأوسطي أو العالمي.

نقلة نوعية في العلاقات الخارجية

ولفتت إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نقلة كبيرة في تنوع علاقتها واتساع دائرة تعاونها المشترك مع دول العالم أجمع، مع الحفاظ على المصالح المتبادلة وتحقيق المصلحة المشتركة بشهادة أكبر بيوت التحليل السياسي.