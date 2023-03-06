«الصحة» لقصواء الخلالي: نسعى لتقديم خدمة الصحة النفسية بأقسام الطوارئ

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الصحة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية لا تعني فقط الصحة الجسدية بل تشمل الجسدية والنفسية والاجتماعية، وهذا جزء من الاهتمام بصحة المواطن المصري والأسرة، موضحًا أن هدف وحدة الرعاية الأساسية تقديم الخدمة الصحية داخل المستوى الأول، التي ترتبط بـ 80% من احتياجات الشخص الصحية.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن الصحة النفسية تهدف إلى الحياة بشكل صحي سليم والتفاعل مع المجتمع والعكس، وتوجيه الطاقة، وكل هذه الأمور أساسية للحياة الكريمة، موضحًا أن الطوارئ النفسية يتم تقديمها من خلال مستشفيات الصحة النفسية.

مبادرة رئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «نظرا لأن الطارئ النفسي يحتاج إلى التدخل أكثر من مجرد عيادة ولكن من خلال مستشفيات متخصصة للصحة النفسية والبالغ عددها 18 مستشفى للصحة النفسية تتعامل مع الحالات الطارئة»، موضحًا أنه توجد مبادرة رئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، البالغ عددها 5462 وحدة، وخلال النصف الأول من هذا العام سيتم تطوير 251 وحدة.

التطوير سيكون على مستوى الكم والكيف

وأشار إلى أن التطوير سيكون على مستوى الكم والكيف، كما أن الوزارة تسعى لزيادة عدد ساعات العمل في وحدة الرعاية الأساسية فبدلا من الانتهاء من الساعة 2 ستمتد لينتهي العمل في السادسة مساء، وهناك وحدات سيكون بها استقبال خدمة الطوارئ، كما أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك تنوع في عيادات الرعاية الأساسية، بحيث يكون هناك عيادات متخصصة للأطفال وأمراض النساء، وربطها بمستشفيات عام أو مركزي أو حالة لاستكمال علاج المريض، وهو مفهوم أقرب لمفهوم طبيب الأسرة.