«الأرصاد» لـ أحمد موسى: عودة الأجواء الشتوية وسقوط أمطار على البلاد خلال ساعات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا على البلاد بعد قدوم كُتل هوائية من أوروبا ستتسبب في انخفاض درجات الحرارة بمقدار 10 درجات غدًا الإثنين مقارنة باليوم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا أثرت على البلاد خلال فترة المساء، وستؤدي خلال الساعات المقبلة لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

قدوم منخفض جوي

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد قدوم منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والكتل الهوائية ستؤدي لانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى عودة الأجواء الشتوية الباردة ليلاً، مطالبة بارتداء الملابس الثقيلة.

انخفاض درجات الحرارة لـ22

وأوضحت غانم، أن درجات الحرارة ستنخفض لتصل إلى 22 درجة خلال الفترة المقبلة، وفرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، والأجواء الشتوية مستمرة حتى 20 مارس.