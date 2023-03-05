الإعلامي أحمد موسى: ليفربول دمّر مانشستر يونايتد.. و«صلاح» صنع التاريخ

هنأ الإعلامي أحمد موسى، فريق ليفربول بعد المباراة التي قدمها الليلة أمام مانشستر يونايتد، وتمكنه من تسجيل 7 أهداف مقابل لا شيء؛ سجل منها محمد صلاح هدفين.

صلاح يسجل هدفين في شباك اليونايتد

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن فريق ليفربول دمّر مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد، وتمكن النجم العالمي محمد صلاح من تسجيل هدفين، مؤكدًا أن جماهير اليونايتد تركوا المدرجات وغادروا الملعب.

وتابع أحمد موسى، أن صلاح سجل الهدف الرابع والسادس إلى جانب الأسيست الذي مرره لزميله جاكبو الهولندي، في ليلة وصفها بليلة تدمير مانشستر يونايتد؛ إذ تمكن صلاح ورفاقه من صناعة التاريخ.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: «التاريخ بين مانشستر يونايتد وليفربول حتى في الاقتصاد؛ ليفربول يصنع تاريخ حقيقي النهاردة، ويورجن كلوب يصنع شيء ميحصلش، صلاح صنع مجد وإحنا هنبقى مبسوطين طالما هو مبسوط».

الهداف التاريخي لليفربول

وأضاف أن محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول بعدما أحرز 129 هدفًا، مؤكدًا أن الفرعون المصري يصنع تاريخا حقيقيا في مباراة تاريخية مع الريدز.

وأشار إلى أن أصوات الجماهير تصدح باسم الملك المصري محمد صلاح، الذي كتب التاريخ هذه الليلة، لافتًا إلى أن الإعلام الدولي ومنصات التواصل الاجتماعي تُشيد بصلاح بعدما حطم الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي.