أحمد موسى عن فوز الأهلي: «كان ممكن يعمل سكور تاريخي.. والقطن الكاميروني مجاش»

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بالفوز بثلاثية نظيفة على نادي القطن الكاميروني ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موسى: بداية إيجابية للنادي الأهلي

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «بداية إيجابية للنادي الأهلي.. وكان ممكن يكسب بفارق 7 أهداف».

وأضاف أحمد موسى: «القطن الكاميروني فريق متواضع جدا، ويعتبر أضعف فريق في مجموعة النادي الأهلي»، مؤكدًا أن رأفت خليل للاعب ناشئ وأحرز هدفًا رائعًا من جملة تكتيكية في مباراة اليوم، إذ أنه لديه ثقة كبيرة في النفس وكأنه يشارك مع الأهلي منذ 10 سنوات ويلعب أمام فريق ناشئ.

غيابات كثيرة بسبب الإصابات

وتابع: «الأهلي يعاني من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، إذ أن هناك 6 عناصر يتلقون العلاج، ولكن اللاعبين المتواجدين قدموا اليوم مباراة جيدة»، مؤكدًا: «الأهلي كان ممكن يعمل سكور تاريخي اليوم، والقطن الكاميروني مجاش».

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك 3 مباريات وموقفه صعب، والصعود إلى ثمن النهائي، وأي تعثر يعني مغادرة البطولة، مطالبًا اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة اليوم، والتركيز في الدوري، بعدما تم رفض تأجيل مباراته المقبلة، موضحا أن نادي البطولات يلعب ولا يعترض.