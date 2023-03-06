الإعلامي أحمد موسى مشيدا بمحمد صلاح: واجه بإرادته التحديات وربنا يبعد عنه أهل الشر

عرض الإعلامي أحمد موسى، احتفاء الصحف العالمية بالنجم المصري الكبير محمد صلاح بعد الفوز الساحق الذي حققه ليفربول، أمس، على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن الاحتفالات بالنجم العالمي محمد صلاح، منذ أمس لم تتوقف احتفاءً وتقديرًا بعدما قدّم مباراة تاريخية أمام اليونايتد سجل فيها هدفين، وصنع آخر.

وتابع أحمد موسى، مساء اليوم الإثنين، أن صحف العالم ليس لها حديث سوى بما فعله محمد صلاح مع فريقه ليفربول، في المباراة التاريخية التي انتهت بـ 7 أهداف للريدز مقابل لا شيء لـ مانشستر يونايتد.

كلوب رفع القبعة لصلاح

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: «يورجن كلوب رفع القبعة لمحمد صلاح إمبارح وقبله، ما فعله صلاح شيء خرافي؛ لا مستحيل بعدما كسر الأرقام القياسية، أصل دي إرادة، صلاح واجه كل التحديات التي قابلته منذ بدايته مع المقاولون العرب».

وأضاف أن صلاح أيقونة كرة القدم حول العالم؛ مؤكدًا أنه لا أحد حصل على هذا التتويج والاحتفاء العالمي سوى صلاح حتى الإعلام الدولي لا يحتفي بأحد مثل الفرعون المصري.

ندعو الله أن يحمي صلاح من الإصابات

واختتم موسى، إشادته بـ صلاح قائلاً: «ندعو الله أن يحمي صلاح من الإصابات، ويبعد عنه أهل الشر»، مؤكدًا أن مصر والعالم العربي يشجّعون ليفربول من أجل صلاح داعيًا الله أن يحميه ويحفظه من أجل استكمال مسيرته الرياضية الناجحة.