مي كساب تنشر صورة جديدة من مسلسل جعفر العمدة: «خروجة رومانسية»

نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة جديدة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان.

ونشرت مي كساب صوره تجمعها بمحمد رمضان وعلقت عليها قائلة: «جعفر العمدة وثريا في خروجة رومانسية عازمها في وسط البلد على 8 شاورما واتنين مانجة.. هو ده الحُب يا متعلمين يا بتوع المدارس».

دور مي كساب في مسلسل جعفر العمدة

وتجسد مي كساب خلال أحداث مسلسل جعفر دور ثريا إحدى زوجات جعفر العمدة الأربعة.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك فيه عدد من نجوم الفن أبرزهم: هالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة ومي كساب ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.