انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمنوفية وبني سويف غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف انقطاع المياه عن قريتي مازورا و الشنطور بمركز سمسطا، وضعف المياه عن مدينة سمسطا، وذلك يوم الأربعاء المقبل من 10 صباحا وحتى 5 مساء، لوجود أعمال إحلال وتجديد عداية مياه قطر 10 بوصة حديد، بشارع مصرف سليم بمركز سمسطا.

مواعيد قطع المياه

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالمنوفية عن قطع المياه عن شوارع «شكري، التأمينات، منطقة عجمي شعير حتى سكة قاسم، الطريق الدائري حتى كوبري شرف» بمدينة أشمون لمدة 12 ساعة، على مدار 3 أيام بداية من غدٍ الثلاثاء والأربعاء والخميس، بداية من 9 صباحا وحتى 9 مساء من نفس اليوم، بسبب تجميع خطوط المياه الجديدة على الشبكة العمومية.

سيارات مياه

وأهابت شركتا المياه بالمواطنين وبأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة وجود سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون.